Смертоносное цунами и угроза девятибалльного землетрясения: как США готовятся к возможным катастрофам Ирина Вальковав последние годы в США нарастает сейсмическая активность, и ученые начинают все чаще предупреждать о риске катастрофического землетрясения, которое может вызвать смертоносное цунами.