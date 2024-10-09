Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Новосельцев
    Возвести дом действительно быстро, но сэкономить финансы не получится.Финский домик: на...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Была когда-то реклама по тв: Девушка разбивает банку с золотой рыбкой, срочно бежит в аптеку, покупает презерватив, н...Подруга покупает ...
  • Алиса Майская
    Те дома, что представлены на снимках, тне типичны для хуторян-финнов, (это, скорее, котеджи для сдачи туристам, коих ...Финский домик: на...

Финский домик: насколько он хорош для России?

Финский домик: насколько он хорош для России?

Если вы задумались о строительстве дома, наверняка мимо вас не прошел термин «финский домик». Но что конкретно в него вкладывают? И почему в последнее время эти строения получили такую популярность в различных ценовых сегментах, охватив и недорогие дачи, и поселки премиум-класса?Небольшой финский домик Традиции финского домостроения В большинстве своем традиционные финские дома — это добротные деревянные строения, как правило, срубы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Алиса Майская
Те дома, что представлены на снимках, тне типичны для хуторян-финнов, (это, скорее, котеджи для сдачи туристам, коих еще год назад было немеряно). А сами хуторяне живут значительно скромнее, это касается, как домов, так и машин, интерьеров, одежды.
Ответить
11 час.
Сергей Новосельцев
Возвести дом действительно быстро, но сэкономить финансы не получится.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх