Финский домик: насколько он хорош для России?

Если вы задумались о строительстве дома, наверняка мимо вас не прошел термин «финский домик». Но что конкретно в него вкладывают? И почему в последнее время эти строения получили такую популярность в различных ценовых сегментах, охватив и недорогие дачи, и поселки премиум-класса?Небольшой финский домик Традиции финского домостроения В большинстве своем традиционные финские дома — это добротные деревянные строения, как правило, срубы.