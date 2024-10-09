Если вы задумались о строительстве дома, наверняка мимо вас не прошел термин «финский домик». Но что конкретно в него вкладывают? И почему в последнее время эти строения получили такую популярность в различных ценовых сегментах, охватив и недорогие дачи, и поселки премиум-класса?Небольшой финский домик Традиции финского домостроения В большинстве своем традиционные финские дома — это добротные деревянные строения, как правило, срубы.
Финский домик: насколько он хорош для России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Алиса Майская
Те дома, что представлены на снимках, тне типичны для хуторян-финнов, (это, скорее, котеджи для сдачи туристам, коих еще год назад было немеряно). А сами хуторяне живут значительно скромнее, это касается, как домов, так и машин, интерьеров, одежды.
Ответить
11 час.
Сергей Новосельцев
Возвести дом действительно быстро, но сэкономить финансы не получится.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии