Жителя Лианозово поздравили с 90-летием

90-летний юбилей отметил Юрий Викторович Ильин — житель блокадного Ленинграда. С этим знаменательным событием его поздравили глава муниципального округа Лианозово Марина Журкова, заместитель главы управы района Лианозово по работе с населением Эдуард Котельников и сотрудники управы.
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