Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Говорить не с кем

Говорить не с кем

Сегодня президент  Владимир Владимирович Путин на расширенной коллегии МО РФ  еще раз напомнил, что источником власти на Украине является государственный переворот 2014 года, но Зеленский сумел опять попрать Конституцию и поэтому он  нелегитимен в квадрате!  Отсюда следует, что договариваться на Украине не с кем.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Любой договор с нелегитимными в последующем легко оспорить и отказаться. Запад легко пойдёт на такое.
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13 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
С Бандитами не договариваются, их УНИЧТОЖАЮТ!
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12 час.
Алексей Горшков
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7 час.

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