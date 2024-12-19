Сегодня президент Владимир Владимирович Путин на расширенной коллегии МО РФ еще раз напомнил, что источником власти на Украине является государственный переворот 2014 года, но Зеленский сумел опять попрать Конституцию и поэтому он нелегитимен в квадрате! Отсюда следует, что договариваться на Украине не с кем.
Говорить не с кем
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Любой договор с нелегитимными в последующем легко оспорить и отказаться. Запад легко пойдёт на такое.
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13 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
С Бандитами не договариваются, их УНИЧТОЖАЮТ!
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12 час.
Алексей Горшков
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7 час.
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