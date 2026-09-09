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Сирены и БПЛА в Новороссийске: что известно об атаке дронов ВСУ на Кубань

Сирены и БПЛА в Новороссийске: что известно об атаке дронов ВСУ на Кубань

В ночь на 9 сентября в городах Краснодарского края начали выть сирены. Местных жителей предупредили об атаке беспилотников и ракетной опасности, сообщает Life.

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