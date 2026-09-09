Умная подлодка США попала в руки Тегерана: Иран завладел секретным оружием

Иран за последние сутки нанес сразу несколько серьезных ударов по объектам США. Также был захвачен американский подводный беспилотник.
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