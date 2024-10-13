Царьград
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Царьград

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МИД Испании поздравил сограждан с Днём нации кадрами из московского парка Горького

МИД Испании поздравил сограждан с Днём нации кадрами из московского парка Горького

В ролике, опубликованном ведомством, показана узнаваемая входная группа, а на фоне видны небоскрёбы "Москва-Сити".

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