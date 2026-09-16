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Российские рубли в кошельке стали причиной отказа туристке во въезде в Израиль

Российские рубли в кошельке стали причиной отказа туристке во въезде в Израиль

В итоге было принято решение о депортации россиянки 28-летней жительнице Санкт-Петербурга отказали во въезде в Израиль после дополнительной проверки в аэропорту Тель-Авива.

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