Ещё одна жертва информационной войны. Как это остановить?

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот именно. Мне  весной  даже  50  тысяч  кредит не  дали. Хорошо, нашлись  люди  заняли  денег.
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7 час.
КК
Коля Колянов
Отключить все соц каналы
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5 час.
Юрий Белов
Мухи ! НЕ садитесь на липучку ! - вопят из всех утюгов ! Всё равно - САДЯТСЯ !
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4 час.

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