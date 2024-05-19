В Архангельской области потеплеет до +23 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, в большинстве районов сегодня будет тепло и солнечно — без осадковСогласно прогнозу Северного УГМС, в большинстве районов сегодня будет тепло и солнечно — без осадковСиноптики обещают ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, в северных районах области местами порывы 15-17 метров в секунду.