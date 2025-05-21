Вовсю эксплуатирует своих детей: Меган поделилась в годовщину новыми фото сына и дочки

Фото маленьких принца и принцессы растрогало фанатов. Меган нарушает собственное правило — не публиковать фото своих детей Социальные СетиМеган Маркл, которая отпраздновала на днях седьмую годовщину их с принцем Гарри семейной жизни, по этому случаю опубликовала на своей страничке в социальной сети коллаж из фото.