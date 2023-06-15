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Пушилин допустил, что Киев станет препятствовать выборам в ДНР

Пушилин допустил, что Киев станет препятствовать выборам в ДНР

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на тот факт, что политическое руководство нацистского киевского руководства способно противодействовать выборному процессу в подотчётном ему регионе.

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