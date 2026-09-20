Азаров заявил о снижении населения Украины до 20 млн человек

Николай Азаров сообщил, что население Украины на подконтрольных Киеву территориях сократилось до 20 млн человек, что снизит нагрузку на инфраструктуру зимой.
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