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Царьград

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Азаров заявил о снижении населения Украины до 20 млн человек

Азаров заявил о снижении населения Украины до 20 млн человек

Николай Азаров сообщил, что население Украины на подконтрольных Киеву территориях сократилось до 20 млн человек, что снизит нагрузку на инфраструктуру зимой.

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