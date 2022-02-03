Berg PRESS

459 подписчиков

Водородная дипломатия Германии – спасательный круг для России

Водородная дипломатия Германии – спасательный круг для России

Водород — не имеющий запаха газ, который можно сжигать без выделения  CO2, — будет необходим промышленности Германии; он должен сыграть решающую роль в её обезуглероживании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх