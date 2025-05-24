Развалят страну: Луговой прокомментировал идею отмены квот и языковых тестов для трудовых мигрантов Евгения КомароваАндрей Луговой критически отозвался от отмены языковых тестов и квот для трудовых мигрантов.
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