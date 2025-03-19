Кларксон, Хаммонд и Мэй объединились для съёмок нового шоу

Хоть бывшие ведущие Top Gear Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй после завершения производства шоу The Grand Tour заявили, что не планируют продолжать совместную работу — фактически продолжают работать вместе.
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