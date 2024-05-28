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  • Сергей Кторов
    Ну так сам же их и развёл, попустительствуя и поощряя..Папа Римский посе...
  • Андрей
    телега ВЧК-ОГПУ от ходорковского , так что думайте граждане.😀Подоляка сказал, ...
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    гуманизировать конечно надо.«Половина без зубов»

Главарь террористического РДК признал, что воюет за возможность пойти на гей-парад

Главарь террористического РДК признал, что воюет за возможность пойти на гей-парад

Неонацист Денис Капустин* (он же "Денис Никитин", он же White Rex, экс-житель Германии, этнический еврей-гитлерофил, наркоторговец, сутенёр, ранее делавший бабло на турнирах по единоборствам в РФ и державший в Москве пару "массажных салонов", то есть грязные бордели для среднеазиатских гастарбайтеров) известен в качестве главаря террористического "Русского добровольческого корпуса"** - сборища мразотных коллаборационистов под кураторством Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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