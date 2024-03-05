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Церковный праздник Маврикиев день 6 марта 2024 года сопровождается соблюдением традиций, примет и поверий

Церковный праздник Маврикиев день 6 марта 2024 года сопровождается соблюдением традиций, примет и поверий

Церковный праздник Маврикиев день 6 марта 2024 года сопровождается соблюдением традиций, примет и поверий Юлия СкворцоваЕжегодно в 6-й день марта россияне отмечают церковно-народный праздник Маврикиев день.

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