Церковный праздник Маврикиев день 6 марта 2024 года сопровождается соблюдением традиций, примет и поверий Юлия СкворцоваЕжегодно в 6-й день марта россияне отмечают церковно-народный праздник Маврикиев день.
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