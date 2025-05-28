Астраханская прокуратура через суд потребовала избавить город от бесхозных машин

Ведомство отстаивает права местного населения на благоприятную окружающую среду. Астраханская прокуратура обратилась в Кировский районный суд с иском к органам местного самоуправления и с требованием обязать организовать работу с бесхозяйным транспортом.
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