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Царьград

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Ульянов: в США назвали украинский конфликт бессмысленным

Ульянов: в США назвали украинский конфликт бессмысленным

Однако объяснить, почему Соединённые Штаты тормозили решение по Украине в 2022 году, там не смогли.Постпред США в Вене назвала украинский конфликт бессмысленным, но не смогла ответить на вопрос, почему США и Британия сопротивлялись урегулированию конфликта в 2022 году.

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Комментарии
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Eduard
Тамбыл госпереворот,а не конфликт,как пытаются все эти годы выдавать.Насалось вме с 2014 года,а не 2022 года!
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18 час.

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