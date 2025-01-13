Ульянов: в США назвали украинский конфликт бессмысленным

Однако объяснить, почему Соединённые Штаты тормозили решение по Украине в 2022 году, там не смогли.Постпред США в Вене назвала украинский конфликт бессмысленным, но не смогла ответить на вопрос, почему США и Британия сопротивлялись урегулированию конфликта в 2022 году.