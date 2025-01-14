Политолог Озер: «Турецкий поток» могла атаковать малая группа ВСУ

Ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер выразил мнение, что атака на станцию «Турецкого потока», вероятно, была проведена небольшой группой Вооружённых сил Украины при координации с британскими спецслужбами.
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