Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Не между РФи украины, а между РФ и США.Пушков: Трамп нац...
  • Игорь Васиков
    Правильно надо писать - безпилотники, запущенные с территории украины. (никто незнает кто их запустил, ВСУ или специ...В Тамбовской обла...
  • Антонина Лаврентьева
    Для совсем упоротых может оставят полоску земли на границе с Польшей.Пусть друг с другом развлекаются соседи.Тимошенко заявила...

Политолог Озер: «Турецкий поток» могла атаковать малая группа ВСУ

Политолог Озер: «Турецкий поток» могла атаковать малая группа ВСУ

Ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер выразил мнение, что атака на станцию «Турецкого потока», вероятно, была проведена небольшой группой Вооружённых сил Украины при координации с британскими спецслужбами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А что Украина частт Лондона,что выполняет команды патлатого грблина причем бывшего,этого Джонсона? Меня поражает мир,какие-то по-сути посторонние вами командуют!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх