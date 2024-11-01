Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Ну и что фины хотят доказать,что они верные псы Америки?Ла чего народ отупел.Зачем надо было вступать в НАТО потеряв ...Финский нацизм вы...
  • Игорь Егоров
    Британия как оплот фашизма и национализма должна быть уничтожена.В США провозгласи...
  • Астон Мартин
    почему это внушается уже долгое время а доллар почему то никак не обрушится ???????????????????????🤔🤔🤔🤔🤔Как приближается ...

Колониальный кризис во Франции напоминает СССР накануне распада

Колониальный кризис во Франции напоминает СССР накануне распада

Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх