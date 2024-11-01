Колониальный кризис во Франции напоминает СССР накануне распада

Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.
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