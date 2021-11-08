Советский документальный фильм о «сионистах» признали экстремистским

Документальный фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» (Материал, признанный экстремистским), снятый в СССР, который ранее был признан экстремистским, 8 ноября появился в перечне экстремистских материалов министерства юстиции России.
Документальный фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» (Материал, признанный экстремистским), снятый в СССР, который ранее был признан экстремистским, 8 ноября появился в перечне экстремистских материалов министерства юстиции России.
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