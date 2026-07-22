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Царьград

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Новые правила для вкладов: Пенсионеры могут потерять льготы. Как этого избежать

Новые правила для вкладов: Пенсионеры могут потерять льготы. Как этого избежать

С 1 июля банки обязали работать иначе. Больше никаких примечаний мелким шрифтом, скрытых условий и тихого продления договоров.

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