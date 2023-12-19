В САФУ открыли аудиторию в честь легендарного кораблестроителя

В одной из аудиторий филиала Северного Арктического федерального университета в Северодвинске торжественно открыли учебную аудиторию имени Николая Калистратова, легендарного директора «Севмаша» и «Звёздочки».
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