Биннингтон – 6-й вратарь в истории «Сент-Луиса», одержавший 100 побед. Ни у кого из топ-5 нет 200

Джордан Биннингтон – 6-й вратарь в истории «Сент-Луиса», одержавший 100 побед. 29-летний канадец во второй раз в этом сезоне сыграл на ноль, отразив все 25 бросков «Нэшвилла» (1:0 ОТ).
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии