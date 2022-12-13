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Биннингтон – 6-й вратарь в истории «Сент-Луиса», одержавший 100 побед. Ни у кого из топ-5 нет 200

Джордан Биннингтон – 6-й вратарь в истории «Сент-Луиса», одержавший 100 побед. 29-летний канадец во второй раз в этом сезоне сыграл на ноль, отразив все 25 бросков «Нэшвилла» (1:0 ОТ).

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