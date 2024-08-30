На площади Ленина в Смоленске состоится фестиваль баскетбола

Масштабное спортивное мероприятие состоится 31 августа. Начало – в 10.30. В рамках «Международного фестиваля баскетбола 3х3 Концерна Росэнергоатом «Смоленская Крепость «Россия – Беларусь» в наш город приедут команды из России, Республики Беларусь, Кыргызстана, Казахстана, Абхазии.
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