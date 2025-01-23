Шпионка, ненавидящая Россию, успешно зарабатывает в Москве под носом у…

zapevala2008 ИВАНОВ Беззубость, безответственность определенных спецслужб вызывает уже не грусть а смех. Шпионы и диверсанты ,русофобы и прочая мразь спокойно работают и зарабатывают в России, а народу то стыдно , народ то все видит и читает.. Позорище

АС Александр Смелов Если во власти грабят уже давно не шутейно нашу казну, создаваемую отнюдь не 1% (одним процентом) населения страны, то почему бы и не обращать внимания на такие мелочи, как грабители, живущие вне этой страны?