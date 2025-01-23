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Шпионка, ненавидящая Россию, успешно зарабатывает в Москве под носом у…

Шпионка, ненавидящая Россию, успешно зарабатывает в Москве под носом у…

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Нет, умом Россию не понять. Во всяком случае, Шольц, Макрон, Зеленский прибалтийская публика никогда не поймут ее.

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Комментарии
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zapevala2008 ИВАНОВ
Беззубость, безответственность определенных спецслужб вызывает уже не грусть а смех. Шпионы и диверсанты ,русофобы и прочая мразь спокойно работают и зарабатывают в России, а народу то стыдно , народ то все видит и читает..   Позорище
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6 час.
АС
Александр Смелов
Если во власти грабят уже давно не шутейно нашу казну, создаваемую отнюдь не 1% (одним процентом) населения страны, то почему бы и не обращать внимания на такие мелочи, как грабители, живущие вне этой страны?
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5 час.
ШН
Шеин Никита
А кто ответит за то, что &quot;Школа современной фотографии&quot;, принадлежащая русофобке Краукле до сих пор работает в РФ? Кто принял решение о том, чтобы русофобка Ауг снималась в РФ?
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39 мин.

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