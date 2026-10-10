Флориан Филиппо: Трамп отказался поддерживать Зеленского

Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", заявил, что президент США Дональд Трамп отвернулся от украинского лидера Владимира Зеленского.
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