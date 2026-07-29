«Продвигают ценности многодетной семьи»: 30 из 31 частных клиник Омска отказались от абортов. Как заявил губернатор Хоценко, «все медицинские организации активно продвигают ценности многодетной семьи».
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«Продвигают ценности многодетной семьи»: 30 из 31 частных клиник Омска отказались от абортов. Как заявил губернатор Хоценко, «все медицинские организации активно продвигают ценности многодетной семьи».
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