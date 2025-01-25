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Бои в курских Погребках: 34-я бригада сжигает технику и пехоту оккупантов (ВИДЕО)

Бои в курских Погребках: 34-я бригада сжигает технику и пехоту оккупантов (ВИДЕО)

Кадры боев в курских Погребках: 34-я бригада сжигает технику и пехоту оккупантов. Бойцы горной 34 бригады в боях в Курском приграничье продолжают массово уничтожать вражескую технику вместе с боевиками ВСУ.

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