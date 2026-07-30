Популярный в России комик рассказал о жизни с молодой супругой

Политика как она есть

32-летний стендап-комик Гурам Амарян рассказал о своих отношениях с 22-летней женой Экой. В шоу Иды Галич «Есть вопросики», выпуск которого опубликовали на площадке «VK Видео», он заявил, что в семье царит полное взаимопонимание.