Дмитриев: новые контакты России и США могут пройти уже на следующей неделе

Новые контакты между РФ и Соединенными Штатами могут пройти уже на следующей неделе. Соответствующее заявление в интервью Первому каналу сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии