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Дмитриев: новые контакты России и США могут пройти уже на следующей неделе

Дмитриев: новые контакты России и США могут пройти уже на следующей неделе

Новые контакты между РФ и Соединенными Штатами могут пройти уже на следующей неделе. Соответствующее заявление в интервью Первому каналу сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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