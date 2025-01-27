Клуб «Валдай» дал рецепт для решения проблем торговли с Индией

Для поддержания роста торговли между Россией и Индией и устранения существующего дисбаланса (значительного преобладания российского экспорта над импортом) необходимо перейти от краткосрочных сделок к долгосрочному стратегическому подходу.
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