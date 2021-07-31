Биограф Меркель рассказал о её перепалках со взбешенным Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса на Украине в 2014 году, порой переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса на Украине в 2014 году, порой переходили на повышенные тона и не следовали общепринятым правилам дипломатии.
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