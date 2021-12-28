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Первая победа России на МЧМ, ничья «МЮ» с аутсайдером, «Спартак» обновит эмблему, Дзюба будет получать 1 млн евро в год в «Рубине» и другие новости тура

Первая победа России на МЧМ, ничья «МЮ» с аутсайдером, «Спартак» обновит эмблему, Дзюба будет получать 1 млн евро в год в «Рубине» и другие новости тура

Доброе утро! Часики тикают, Новый год всё ближе, а наши дайджесты всё так же ждут, пока вы их прочитаете ☀️ 1.

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