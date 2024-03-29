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Добрый Мир

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За ужасный теракт в Москве отвечает Нуланд, «эта Геббельс в окружении Гитлера»

За ужасный теракт в Москве отвечает Нуланд, «эта Геббельс в окружении Гитлера»

Вчера 11K прочитали Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не подавала в отставку, её уволили за то, что она курировала ужасный теракт в Москве.

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Комментарии
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АндрейБорков
Если и правда эта шмара америкосовская причастна к теракту в &quot;Крокусе&quot;, то ее необходимо ИКВИДИРОВАТЬ. При чем не просто замочить в сортире, а что бы тварь помучилась, что бы медицина была бессильна. Но для начала необходимо правильно и аргументированно сформулировать обвинения в отношении ее. Приравнять ее к террористам, а после можно будет ломтями настругать, при чем в прямом смысле этого слова. Ни какие правила, нормы и законы на террористов не распространяются, по этому за порезанную на ленточки для бескозырок эту тварь ни кого и ни к чему привлечь будет нельзя!
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16 час.
Е Пронина
Ликвидировать))и не только ее,госдеп,цру,МИ6,моссад,сбу,,,,а террористы без их денег и оружия разбредутся по пустыне,,, ими же составлены давно программы  многолетние по уничтожению и расчленению России))
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15 час.

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