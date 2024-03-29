За ужасный теракт в Москве отвечает Нуланд, «эта Геббельс в окружении Гитлера»

АндрейБорков

Если и правда эта шмара америкосовская причастна к теракту в "Крокусе", то ее необходимо ИКВИДИРОВАТЬ. При чем не просто замочить в сортире, а что бы тварь помучилась, что бы медицина была бессильна. Но для начала необходимо правильно и аргументированно сформулировать обвинения в отношении ее. Приравнять ее к террористам, а после можно будет ломтями настругать, при чем в прямом смысле этого слова. Ни какие правила, нормы и законы на террористов не распространяются, по этому за порезанную на ленточки для бескозырок эту тварь ни кого и ни к чему привлечь будет нельзя!