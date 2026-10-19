Четверо граждан Молдовы получили от 10 лет 6 месяцев до 11 лет 5 месяцев колонии за два нападения на одного и того же мужчину в Клину и Солнечногорске, похищение и вымогательство у него 13 миллионов рублей.
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