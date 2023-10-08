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Квартира, дом, дача

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  • Алексей
    И потом все это забродит???За полезным удобр...
  • Людмила Редько
    Десять лет сдавала квартиру - больше не хочу. Квартиру не берегут от слова совсемКупил-отделал-сда...
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    Опять сода и уксус...Ну везде их пихают.😁Попробуйте добави...

11 вдохновляющих ванных комнат

11 вдохновляющих ванных комнат

Да, ремонт может пугать: грязно, долго и непросто. Но взгляните на эти проекты ванных комнат! Вам уже хочется всё поменять? НА ДНЕ МОРСКОМ Чтобы ощутить себя владычицей морскою, достаточно лишь пары плафонов, преломляющих свет.

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