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Молдо-приднестровские переговоры: относительный мир или война?

Молдо-приднестровские переговоры: относительный мир или война?

В офисе миссии ОБСЕ в городе Бендеры после полугодовой паузы состоялась встреча представителей Приднестровья и Молдовы по политическим вопросам – главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и вице-премьера РМ Олега Серебряна.

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