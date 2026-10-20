Для проезда закроют участок от дома №35 по улице Новогодней до дома № 31 по улице Газетчиков. Ограничения продлятся неделю: с 08:00 часов 21 октября до 17:00 часов 28 октября.
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