После кадров с прилётом российской ракеты «Орешник» по «Южмашу» в ООН вдруг призвали к прекращению эскалации конфликта

В Организации Объединённых Наций, видимо, почувствовали, что, несмотря на всю неопределённость красных линий, может наступить такой момент, когда линии эти уже просто некому в мире будет воспринимать и оценивать.
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