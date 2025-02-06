На очереди у DOGE еще одно «Змеиное гнездо» – медицинские учреждения, которые ввергли Америку в «пандемию ковида»

Я писал о том, что 2 февраля нынешнего года Илон Маск, американский миллиардер, а по совместительству глава Департамента по вопросам эффективности правительства США (DOGE), сделал сенсационное заявление в заблокированной в РФ социальной сети Х.
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