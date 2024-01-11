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Российский футболист Миранчук вывел клуб «Аталанта» в полуфинал Кубка Италии

Российский футболист Миранчук вывел клуб «Аталанта» в полуфинал Кубка Италии

На стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» в Милане прошел матч четвертьфинала Кубка Италии. Благодаря игре полузащитника родом из России Алексея Миранчука «Аталанта» одержала победу над хозяевами поля, сообщил «Чемпионат».

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