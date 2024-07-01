В Ельне появился эксгибиционист

Полностью обнажённый молодой человек посреди бела дня разгуливал по улицам смоленского райцентра Эксгибиционист, который голым представал перед случайными прохожими, активизировался в Ельне Смоленской области.
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