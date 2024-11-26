Путин: нельзя допустить дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах

Разведкам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо конструктивно сотрудничать, чтобы не допустить удара по стабильности внутри СНГ, заявил в обращении к участникам совещания представителей органов безопасности стран Содружества президент РФ Владимир Путин.
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