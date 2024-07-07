«В обозримом будущем вы об этом узнаете»: Лавров заявил, что Россия отреагирует на обстрелы своих регионов западным оружием

Он отметил, что американцы, натовцы утверждают, что не воюют с нашей страной, но это «плохая мина при плохой игре» Россия отреагирует на обстрелы своих регионов западным оружием которое поставляется киевскому режиму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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