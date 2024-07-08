В заброшенном доме под Авдеевкой обнаружена секретная лаборатория ВСУ

АВДЕЕВКА, 8 июня, ФедералПресс. В одном из населенных пунктов в районе Авдеевки на первом этаже разрушенного здания в промзоне обнаружена лаборатория, в которой изготавливали боевые отравляющие вещества для нужд ВСУ.
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