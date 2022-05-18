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Малкин о Кросби и Летанге: «Они мне как два брата. Сид – потрясающий парень, мой любимый игрок»

Евгений Малкин назвал Сидни Кросби и Криса Летанга своими братьями. «Они мне как два брата – канадский и франкоканадский.

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