Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

832 подписчика

На Сахалине завершился чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

На Сахалине завершился чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, проплыть от 100 до 300 м и пройти лыжную трассу на дистанции 5 и 10 км.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх