На Сахалине завершился чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, проплыть от 100 до 300 м и пройти лыжную трассу на дистанции 5 и 10 км.
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